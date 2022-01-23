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– Düzce İl Müftülüğü tarafından öğrenci ve velilere motivasyon konferansı verildi.

İl Müftüsü Rüstem Can, Cumayeri Rıfat Çınar Kız Kur’an Kursunda hafızlık eğitimi gören kız öğrenci ve velilerine yönelik düzenlenen motivasyon konferansına katıldı. Program, Cumayeri Avlayan Köyü Kur’an Kursu öğreticisi Hasan Bay’ın Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İl Müftüsü Rüstem Can, hafızlık yapan öğrenci ve velileriyle sohbet etti.

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