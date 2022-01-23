3 okul sanayi bölgeleri ile eşleştirildi

– Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 18 Kasım 2021 tarihinde imzalanan protokol kapsamında; organize sanayi bölgelerinde (OSB) "Mesleki Eğitim Merkezleri İrtibat Büroları" açıldı. Düzce’de de 3 okulun eşleştirilmesi gerçekleştirildi.

Düzce OSB, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle, Düzce 2. OSB, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle ve Gümüşova OSB ise Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile eşleştirildi. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Turan Şahin, Düzce OSB'de düzenlenen toplantıda firma temsilcileriyle bir araya gelerek, Mesleki Eğitim Merkezleri İrtibat Bürolarının faaliyetleri ile ilgili planlama ve değerlendirmelerde bulundu.

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