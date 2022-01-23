Düzce´de 135 köyün yolu ulaşıma kapalı 



Tezcan SOLMAZ-Ayşenur YAMAN/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 202 köyün yolu ulaşıma kapandı. 67 köyün yolu ulaşıma açılırken, 135 köyün yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

Düzce´de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kar yağışı yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerdeki 202 köyün yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. 67 köy yolu ulaşıma açılırken, 135 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde bulunan köylerin yolları kapandı.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ-Ayşenur YAMAN

2022-01-23 11:07:40



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