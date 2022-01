Sağlıkçılar şifa, refakatçiler karanfil dağıttı Hasta yakınları, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti böyle kınadı

– Düzce'de hasta yakınları, son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Bir araya gelen hasta yakınları, görevi başındaki sağlık çalışanlarına karanfil hediye etti.

Düzce'de hasta yakınları, hem İstanbul Kartal’da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’in görevi başında öldürülmesine, hem de son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek için bir araya geldi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına sürpriz yapan hasta yakınları, ellerindeki karanfillerle servisleri dolaştı. Hastalara şifa dağıtan sağlık çalışanlarına karanfil hediye eden refakatçiler, aynı zamanda özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini de sundu.

Hasta yakını Sümeyra Arslan, "Sağlık çalışanlarımıza verdiğimiz değeri belli etmek adına elimizden geldiği kadarıyla buraya geldik. Sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara çok üzülüyoruz. Özellikle geçtiğimiz günlerde hemşire arkadaşımızın başına gelen olay, onun öldürülmesi bizi çok üzdü. Umarım bir an önce son bulur. Sağlık çalışanları zaten çok özverili çalışıyor. İki yıldır pandemi nedeniyle daha da özverili çalışmaya başladılar. Umarım herkes sağlık çalışanlarının değerini bilir, anlar. Umarım şiddet olayları her yerde, her aşamada son bulur" dedi.

