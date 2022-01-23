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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de yoğun kar yağışı devam ediyor

İHA

Düzce’de yoğun kar yağışı devam ediyor

– Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de 2 gündür aralıksız kar yağıyor. Etkisini hissettirmeye başlayan yoğun kar sebebiyle sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, Düzce Belediyesi ekipleri ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde küreme ve tuzlama çalışmalarını yapan ekipler, zemini asfalt görünüme ulaştırdı. Ara sokaklarda ve kaldırımlarda da yapılan çalışmalar ile karla mücadele devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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