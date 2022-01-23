TEM otoyolunda yoğun tipi TEM otoyolu İstanbul, Kocaeli geçişinden itibaren trafiğe kapatıldı

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TEM otoyolu DüzceBolu geçişinde yaşanan yoğun tipi sebebiyle trafiğe kapatıldı. İstanbul ve Kocaeli'nden Ankara istikametine de geçişe izin verilmiyor.

Sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sebebiyle yol sabahtan bu yana çok kez trafiğe kapatıldı. Kısa süren müdahalelerin ardından TEM otoyolu trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde DüzceBolu arasında yaşanan yoğun tipi sebebiyle yol tekrar trafiğe kapatıldı. İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor. Sürücüler yolda ve tesislerde beklerken, yardım kuruluşları araçta bekleyenlere ikramlarda bulunuyor.

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