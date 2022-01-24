Hamile ve engelli personele iki gün izin

– Düzce’de etkili olan kar yağışı sebebi ile Pazartesi ve Salı günleri kamuda çalışan engelli ve hamile personellere 2 gün izin verildi.

Düzce’de etkili olan kar yağışı etkisini giderek arttırıyor. 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı sebebi ile şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Düzce Valisi Cevdet Atay’da yoğun kar yağışı sebebi ile kamuda bulunan hamile ve engelli personellere gün izin verildiğini açıkladı. Vali Atay, “ Olumsuz hava koşulları ve devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, oluşabilecek buzlanma ve don olayları göz önünde bulundurularak, 24 25 Ocak 2022 tarihlerinde (2 gün) kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacaktır” dedi.

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