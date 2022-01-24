– Düzce’de etkili olan kar yağışı sebebi ile bir çok bölgede olumsuzluklar oluşurken, Akçakoca’da kar yağışına dayanamayan ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Olay Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile çam ağacı bir anda devrildi. Otomobilin üzerine devrilen çam ağacını gören vatandaşlar kendi imkanları ile ağacı bulunduğu yerden kaldıramayınca durumu Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobilin üzerine devrilen çam ağacının dallarını keserek otomobili bulunduğu yerden kurtardı. Devrilen ağaç daha sonra ekipler ile kesim motorları ile kesilerek tamamen yerinden kaldırıldı.

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