Düzce Üniversitesi karla mücadelede 24 saat çalışıyor

Düzce Üniversitesi, kesintisiz devam eden yoğun kar yağışına karşılık 7/24 çalışarak, günde 3 vardiya şeklinde yoğun mücadele veriyor.

Düzce Üniversitesi, 20212022 akademik takvimi güz dönem sonu sınavlarında başlayan yoğun kar yağışından öğrencilerin ve çalışanların etkilenmemesi için başlattığı yoğun çalışma temposunu, hafta sonları da sürdürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitim ve öğretime ara verilirken, öğrencilerin son sınavlarının bir sonraki haftaya uzatılmaması için çalışma temposunu artıran Düzce Üniversitesi, sınavların zamanında bitmesini ve öğrencilerin memleketlerine dönmesini sağladı.

Eğitim öğretimin ara tatile girmesi sonrasında, bu kez de çalışanların ve Düzce Üniversitesi’nin hastanesinden ve diğer birimlerinden hizmet almak isteyen vatandaşların mağdur olmaması için 24 saat durmaksızın 3 vardiya şeklinde çalışmasını sürdürüyor.

Karla mücadelede Düzce Üniversitesi; 1 adet küreyici iş makinesi, 2 adet küreyici ve tuzlayıcı traktör, 1 adet tuzlama yapan traktörle kar yoğunluğu olan yollara anında müdahale yapıyor. Yerleşke içerisinde ve Hastane yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan Düzce Üniversitesi araçları, zaman zaman D655 Karayolu’na kadar da temizleme çalışmalarına katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.