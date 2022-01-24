Düzce’de D-100 Karayolu ulaşıma açıldı Vali Atay sosyal medya hesabından duyurdu

Etkili olan kar yağışı neticesinde ulaşıma kapanan D100 Karayolu Düzce kesimi kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D100 Karayolunun, yapılan kar temizleme ile tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldığını duyurdu. Vali Atay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İlimizde devam eden kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D100 Karayolu yapılan kar temizleme ve tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Kurallara mutlaka uyalım” ifadelerine yer verdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.