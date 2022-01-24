Ulaşıma açılan D-100’e, TEM'deki araçlar akın etti D-100'de araçlar Bolu Dağı'na doğru ilerliyor

Düzce D100 Karayolu'nun trafiğe açılması sonrasında TEM Otoyolu'ndaki araçlar, karayoluna akın etti. Yer yer yoğunluğun yaşandığı karayolunda araçlar Bolu Dağı’na doğru ilerliyor.

Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 10 saat önce TEM Otoyolu ile D100 Karayolu'nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma sebebiyle kapatılan D100 Karayolu'nun Düzce kısmının, yapılan kar temizleme ile tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldığını sosyal medyadan duyurmuştu.

D100 Karayolu'nda ulaşım tekrardan kontrollü bir şekilde sağlanırken, TEM Otoyolu’ndan D100 Karayolu'na bağlanan araçlar yer yer yoğunluk oluşturdu. Otoyoldan çıkan araçlar Kaynaşlı istikametinden Bolu Dağı’na doğru ilerliyor.

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