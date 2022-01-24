Düzce Belediyesi, bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerini seferber etti. Ekipler yol açma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplere de kısa sürede cevap veriyor. Fındıklı Aksu köyünde bir ahırın çöktüğü ihbarını alan İtfaiye ekipleri 12 büyükbaş hayvanı kurtardı.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı bölgemizde Düzce Belediyesi tüm gücüyle saha çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yol açma, küreme, tuzlama çalışmalarını aralıksız yerine getiren belediye ekipleri, gelen ihbarları da anında değerlendiriyor.



İtfaiyeden özverili çalışma

Gece saatlerinde Fındıklı Aksu köyünde ahır çöktüğü ihbarını alan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızlı şekilde harekete geçti. Yoğun kar yağışı altında olay yerine hareket eden ekipler, bir yandan da kapalı olan köy yolunu açmak için büyük çaba harcadı.

Kar yağışından dolayı çöken ahırın bulunduğu alana gelen ekipler, 13 büyükbaş hayvanı kurtarma operasyonuna başladı. Zorlu hava şartlarından ötürü yaklaşık iki buçuk saat süren çalışmaların ardından 12 büyükbaş hayvan sağlam şekilde çıkartılırken, 1 hayvan ise telef oldu.

Çöken ahırdan çıkartılan hayvanlar daha sonra güvenli bir yere alındı.

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