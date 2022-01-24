Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda mahsur kalan 13 büyükbaş hayvandan 12'si itfaiye ekiplerince kurtarıldı, 1'i öldü.

Düzce'nin Fındıklı Aksu köyünde Zekeriya Beyaz´a ait ahırın çatısı gece saatlerinde kar yığınına dayanamayarak çöktü. Vatandaşlar yoğun kar nedeniyle ahıra ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durum bildirildi. Olay yerine İl Özel İdaresi ve Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İl Özel İdaresi iş makinesiyle ahırın yolunu açtı. İtfaiye ekibi ahırda mahsur kalan 12 büyükbaş hayvanı kurtardı. 1 ineğin ise öldüğü belirlendi Kurtarılan hayvanlar başka bir ahıra alındı.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-01-24 12:39:08



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