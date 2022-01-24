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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de ilk, üniversite kampüsünde akademik destekli üretim

İHA

Türkiye’de ilk, üniversite kampüsünde akademik destekli üretim

– Zengin doğal içerikleriyle ile dikkat çeken Arı Mucizesi, ürünlerini Türkiye'de bir ilk olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında tek pilot üniversite olan Düzce Üniversitesi kampüsünde üretiyor. Ürünlerinin analizinden, kullanıcılara gönderimine kadar her süreci Düzce Üniversitesi kampüsünde yürütülen Arı Mucizesi, helal ve kalite sertifikalı ürünleriyle güven veriyor.
Son dönemde, Apiterapi alanında yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren Arı Mucizesi, ürettiği propolisli ürün ailesiyle gıda takviyesi sektöründeki yerini zirveye taşıyor. Yetişkinlere özel ürettiği Propolis Softgel, Propolis Sprey, Propolis Pastil, Propolis Damla ve Propolisli, Zeytinyağlı Kudret Narı ile çocuklara özel ürettiği Propolisli Şuruplarıyla yoğun talep görüyor. Gösterilen yoğun ilgiyi karşılamak için üretim çalışmalarını hızlandıran Arı Mucizesi, ürünlerin satışını online olarak ve eczaneler üzerinden gerçekleştiriyor. Online satıştaki başarısını eczanelerde de gösteren Arı Mucizesi ürünleri, hızla aranılan bir marka haline geliyor. Arı Mucizesi markalı her ürünün ArGe, ÜrGe, ürün analizi ve standardizasyon süreci Düzce Üniversitesi kampüsünde; Arı Mucizesi Akademi ekibi ve Üniversite Akademisyenleri ile birlikte gerçekleştiriliyor. Böylece arı ürünlerinin en doğal ve kaliteli şekilde kullanıcı ile buluşması sağlanıyor. Arı Mucizesi, Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmeye, üretimde kullandığı teknolojik yeniliklerle de devam ediyor. Ürünlerde kullandığı, patentli buluşu olan ‘Mikrocap Teknolojisi’ sayesinde, tat ve koku sorununu çözüyor. Ürünlerindeki lezzetli ve kokusuz tat özelliği sayesinde her üründe düzenli kullanım olanağı sağlıyor. Bu özelliği sayesinde propolisli gıda takviyeleri arasında en çok tercih edilen marka haline geliyor. Arı Mucizesi, yenilikçi ve bilimsel çalışma anlayışıyla tüketicinin doğal ürünlerden beklentisini en üst düzeyde karşılıyor. İyi ve kaliteli ürünleriyle önümüzdeki süreçte, uluslararası platformlarda da adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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