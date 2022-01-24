Bolu Dağı’nda ulaşım sorunu ortadan kalktı Yol çift şeritli şekilde trafiğe açıldı Tüm araçların geçişine izin verilen yol havadan böyle görüntülendi

Düzce’de hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında kapatılan D100 karayolu Bolu Dağı’nda yapılan çalışmalar sonrasında yol sabah saatlerinde trafiğe açıldı. Trafiğe açılan yol havadan drone ile böyle görüntülendi.

Düzce’de etkili olan kar yağışı sonrasında Ankara ve İstanbul’a gidişler Düzce ve Bolu Valiliği kararı ile kapatıldı. Yapılan çalışmalar ile birlikte güzergahlar sabah saatlerinde trafiğe açıldı. D100 karayolu Bolu Dağı mevkiinde yol çift şeritli olarak hem Ankara hem de İstanbul istikametine açıldı. Araç geçişine izin verilmesinin ardından Bolu Dağı drone ile görüntülendi. Görüntülerde ağır vasıta araçlarının sorunsuz tırmanması görülürken binek araçlarında ikinci şeridi kullanarak güzergahta ilerlemesi dikkat çekiyor. Yoğun kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

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