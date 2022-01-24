Yoğun kar yağışında yaban hayatı unutulmadı

Düzce’yi etkisi altına kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Ancak Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarını güzergahlarına bıraktıkları ot, yonca ve besi yemi hayvanların zor şartlar altında aç kalmamasını sağlıyor.

Düzce’de hafta sonundan beri etkili olan kar yağışı yaban hayatını da etkiledi. Ormanların karlarla kaplanması ve yaban hayvanlarının kar altında yiyecek bulmasının zorlaşması üzerine Düzce Doğa Koruma ve Milli Parkalar Şube Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma Çevre Koruma Timleri harekete geçti. Kar yağışının olduğu hafta sonundan beri ormanlarda yaban hayvanların en sık kullandığı bölgelere bin 425 kilogram ot, yonca ve besi yemi bıraktılar.

Yetkiler, doğal hayatını korunması ve yaban hayvanlarının zorlu kış artlarında aç kalmaması için yem bırakmaya devam edeceklerini de belirttiler.

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