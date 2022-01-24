Karın cefasını değil sefasını sürdüler Bolu Dağı’nda çocukları ile karın tadını çıkardı

Düzce’de etkili olan kar yağışı sonrasında Bolu Dağı’nda oturan çift, karın tadını çocukları ile çıkardı.

Düzce’de hafta sonu yoğun kar yağışı olurken ekipler gece gündüz yolu açık tutmak için mücadele etti. Bolu Dağı’nda oturan bir çift ise karın tadını çocukları ile çıkardı. Evden bunalan çift, çocuklarını alarak karda kaydı. Beyaz gelinliğini giyen Bolu Dağı’nda eğlenen aile, yoğun kar yağışının devam edeceğini söyledi. Çocukları ile eğlenen Mecit Kabacı, “4 gündür yoğun bir kar yağışı var. Kar yoğunluğundan dolayı ekipler yolu açmakta zorlanıyorlar. Biz de çocuklarımızla karın cefasını çekeceğimize birlikte sefasına sürmeye karar verdik. Çocuklarla kayak yapacağız, eğleneceğiz. Bu akşamdan itibaren yoğun kar yağışı devam edecek” dedi.

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