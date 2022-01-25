Kar temizliği her yerde sürecek

Düzce Belediyesi yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında 250 personel ve 29 iş makinesi ile başlattığı çalışmada vatandaşlara hem teşekkür hem de uyarıda bulundu. Karla mücadele ekipleri vatandaşlardan, mümkün olduğunca özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istedi.

Düzce Belediyesi hafta sonu başlayan yoğun kar yağışından etkilenen 56 mahallede çalışmalarını aralıksız sürdürürken vatandaşların da kar temizlik çalışmalarında ekiplere yardımcı olmaları istendi. Düzce Belediyesi olarak her türlü hazırlığın yapıldığı ve tüm birimlerin teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken olumsuz hava koşullarında vatandaşların da toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.



“Tüm gücümüz ile sahadayız”

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son yılların en yoğun kar yağışına karşı tüm birimlerimiz ile mücadelemiz sürüyor. Lütfen özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaya gayret gösterelim. Ana arterler ve ara sokaklardaki çalışmalarımız tüm gücümüzle sürüyor. Araçlarınızı mümkün olduğunca garajlara ve otoparklara park etmenizi rica ediyoruz. Böylelikle ekiplerimiz hem kaldırımlarda hem yollardaki karları rahatlıkla temizleyecektir.”

Düzce Belediyesi ev ve işyerlerini önündeki kaldırımların temizlenmesinde belediye ekiplerine yardımcı olan vatandaşlara da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.