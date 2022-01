Kırmızı yelekliler kar yağışında binlerce vatandaşa ulaştı Vatandaşın hem içini hem dışını ısıttılar Kızılay yolda kalan vatandaşlar için seferber oluyor

Düzce’de yoğun kar yağışı neticesinde cuma gününden itibaren yolda kalan vatandaşlara yardım elini uzatan Türk Kızılay’ı, battaniyeden yiyeceğe tüm imkanlarını vatandaş için seferber ediyor.



Düzce’de Cuma gününden itibaren yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı neticesinde Türk Kızılay’ı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı neticesinde yolların kapanmasıyla yolda mahsur kalan vatandaşları unutmayan Kızılay, çaydan çorbaya, ikramlıktan battaniyeye kadar dağıtımlarına devam ediyor. Her an teyakkuzda olan Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ekibi, yağış sonrası oluşabilecek sorunlara karşı hazır bekliyor.



Kızılay kar yağışında vatandaşın yanında

4 gündür etkili olan kar yağışında onlarca gönüllü ile binlerce vatandaşa yardım ulaştırdıklarını dile getirerek yapılan çalışmaları aktaran Türk Kızılay Düzce şubesi yönetim kurulu üyesi Erdem Yamaç, “Cuma gününden itibaren bölgemizde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Düzce Kızılay Şubesi ve Afet Yönetim Merkezi ile birlikte 7/24 çalışmaktayız. Düzce Kaynaşlı Bölgesinde Valilikle birlikte koordineli olarak yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Yolda kalan vatandaşlarımıza 27 bin 500 adet kumanya, 17 bin 500 adet su, 2 bin 500 adet sıcak ikramlıklarımız oldu. Bununla birlikte pazar akşamı Kaynaşlı Bolu Dağı arası ulaşıma kapandığı için vatandaşlara 250 adet battaniye dağıttık" ifadelerini kullandı.



“Türk Kızılay’ı olarak her yerde ve her zaman vatandaşlarımızın yanında bulunacağız”

Binlerce vatandaşa ulaşarak Kızılay'ın şefkatli elini halka ulaştırdıklarını belirten Yamaç, teyakkuza geçtiklerini belirterek, "Hali hazırda battaniyelerimiz mevcut, herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda beklemekteyiz. Bölgemizde kar yağışı şu an durdu, ancak her an yağış olacakmış gibi 30 Ekimizle birlikte hazır bekliyoruz. Beklenen yoğun kar yağışında herhangi bir olumsuzluğa karşı Türk Kızılay’ı olarak her yerde ve her zaman vatandaşlarımızın yanında bulunacağız. Buradan da bütün vatandaşlarımıza yoğun kar yağışı sebebiyle mecbur kalmadıkça yola çıkmamalarını rica ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.