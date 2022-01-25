Kara saplanan araçlarını jandarma ve vatandaşlar kurtardı

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– Düzce Yığılca ilçesi karayolunda kara saplanan araç jandarma ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Düzce’nin Yığılca ilçesi Yığılca Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Hasanlar Barajı istikametinde bir araç kara saplandı. İki kişinin bulunduğu araç jandarma ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

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