Çocuk kulübü yeni öğrencilerini bekliyor 28 branşta kurs açıldı

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, 20212022 Eğitim Öğretim yılı ikinci dönem kayıtlarını almaya başladı. 7 Şubat 2022 tarihinde derslerin başlayacağı ve 28 branşta kursların verileceği yeni dönemde, 56 yaş aralığındaki çocuklar da oluşturulan etkinlik atölyelerinde eğitim alabilecek.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, bünyesindeki birbirinden farklı kurslarla çocukları geleceğe hazırlamaya ve yeteneklerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. 7 Şubat 2022 tarihinde yeni dönemle birlikte kursların başlayacağı Çocuk Kulübü kayıt için öğrencileri bekliyor.

Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Düzce Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde hizmet vermeyi sürdüren Çocuk Kulübü, ikinci dönemin dolu dolu geçmesi için tüm hazırlıklarını tamamlayarak başvuruları almaya başladı. 714 yaş aralığında ve bazı kategorilerde 56 yaş çocukların kabul edileceği eğitimler 28 farklı kategoride oluşturuldu.

Öğrencileri ilgi alanlarına göre değerlendirmek ve bu yönde eğitim alt yapısını oluşturmak adına sunulan dersler arasında; Robotik Kodlama, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Mutfak Atölyesi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, Karikatür Atölyesi, Halk Oyunları, Fiziksel Gelişim, Hareket Eğitimi, Ritim, Klarnet, Gitar, Piyano, Keman, Değerler Eğitimi, Zeka Oyunları, Etkili ve Hızlı Okuma, Zumba Kids, Sahne Sanatları, Doğa Bilimleri, Çocuk Korosu, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Anasınıfı’nın (56 Yaş) yanı sıra 56 yaş aralığı için Bale, Jimnastik, Değerler Eğitimi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, Minik Şefler Mutfağı ve Ritim’den oluşan etkinlik atölyelerine yönelik farklı seçenekler bulunuyor.

7 Şubat 2022 Pazartesi itibariyle eğitimlerin başlayacağı ikinci dönem kayıtlarının alınmaya başladığı kurslar hafta içi 16:0018:30 saatleri arasında düzenlenecek. Vatandaşlar, kayıt için gereken belgeler ve kurslar hakkında 0 (380) 523 02 44 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.

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