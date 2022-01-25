Yolda kalanları jandarma kurtarıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’nin Gölyaka ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan aracı jandarma ekipleri kurtardı.

Düzce’de Jandarma ekipleri yolda kalanların yardımını koşuyor. Gölyaka İlçesi Hamamüstü Köyünde Jandarma ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yolda mahsur kalan vatandaşların araçları itilerek kurtarıldı. Vatandaşlar kendilerini kurtaran Jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.