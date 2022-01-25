Kamuda çalışan engelli ve hamilelere 3 gün izin

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, attığı tweet ile kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 3 gün idari izinli olduğunu duyurdu.

Vali Cevdet Atay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları göz önünde bulundurularak 262728 Ocak 2022 tarihlerinde 3 gün kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacağını bildirdi.

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