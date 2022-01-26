Düzce Belediyesi Beyaz Masa çözüm odaklı çalışıyor

Düzce Belediyesi ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören 153 Beyaz Masa gelen tüm talep ve şikayetleri anında ilgili birim müdürlüklerine aktarıyor.

Düzce Belediyesi 153 Beyaz Masa birimi, Düzcelilerle hem yüz yüze hem telefon ile hem de dijital ortamda iletişim kurarak sorunların bir an önce çözülmesine katkı sağlıyor. Belediye merkez hizmet binası ve Bahçeşehir hizmet binasında bulunan Beyaz Masa ofislerinde vatandaşlar her türlü belediye iş ve işlemleri, şikayetlerini ve taleplerini kolaylıkla iletebiliyor.

7 gün 24 saat esasına göre özveri ile çalışan Beyaz Masa personeli, güler yüzü ve çözüm odaklı anlayışı ile vatandaşlara kılavuz oluyor. Vatandaşlardan alınan sorun ve talepler anında birimlere iletilerek sorunun çözüme kavuşturulması sağlanıyor.

Beyaz Masa, talep ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilerek sorunların yerinde çözümü başta olmak üzere doğru ve etkili iletişim teknikleriyle Düzceliler ile Belediye arasındaki bağın en büyük temsilciliğini yapmaya devam ediyor.

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