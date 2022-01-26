Hem soyuldu hem tekmelere maruz kaldı Esnafın yaptığı kardan adamın başına gelmeyen kalmadı

– Düzce'de esnafın yaptığı kardan adamın başına gelmeyen kalmadı. Gece saatlerinde bere ve atkısı alınan kardan adam, bir de tekmelere maruz kaldı.

Düzce'de yoğun kar yağışı sonrası bir grup esnaf bir araya gelerek, kardan adam yaptı. Kardan adama bere ve atkı da takan esnaf, akşam dükkanlarını kapatıp evlerine gitti. Ancak gece saatlerinde kardan adamın yanına gelen şahıslar, kardan adamın atkısını, beresini alarak gözlerden kayboldu. İnsan boyundaki kardan adamın yanına gelen bir başka grup ise kardan adamı tekmelerle yıkmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra şaşıran eczane çalışanı ise "Kardan adamdan ne istediler bilemiyoruz" diyerek şahıslara tepki gösterdi.

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