(Düzeltme) Kara dayanamayan çiftlik çatısı çöktü: 18 bine yakın tavuk telef oldu

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir tavuk çiftliğinin çatısı biriken kar sebebiyle çöktü. Çatının çökmesi sonucu yaklaşık 18 bin tavuk telef oldu.

Kar yağışı Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir tavuk çiftliğinin çatısının çökmesine sebep oldu. Kocaali ilçesinde yaşayan Fatih Yılmaz’a ait olan ve Akçakoca'nın Nazımbey köyünde bulunan tavuk çiftliğinin çatısı biriken kar sebebiyle çöktü. Çatının çökmesiyle içeride bulunan yaklaşık 18 bin tavuk telef oldu.

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