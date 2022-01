Jandarma mahsur kalan oğul ile yatalak annesini kavuşturdu

Düzce’de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca yatalak annesine ulaşamayan genç Jandarma ekiplerinden yadım istedi. Yardım talebine kayıtsız kalmayan jandarma ekipleri, genci annesine kavuşturdu.

Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Akpınar köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Köyüne ulaşamayan A.M. isimli genç jandarma ekiplerine başvuru. Yatalak annesinin tek başına köyde kaldığını, araçların yolda buzlanmadan dolayı köye gidemediğini belirten A.M. annesinin sobasının yanmadığını, yemek yemediğini belirterek mağdur olduğunu söyleyerek yardım talebinde bulundu.

Gencin yardım talebine kayıtsız kalamayan jandarma ekipleri A.M. isimli genci Akpınar köyünde bulunan annesinin yanına götürdü.

