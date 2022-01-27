Yaban hayvanları için seferber oldular

Düzce’de etkisini gösteren kardan etkilenen ve aç kalan yaban hayatı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Ekipler, yaban hayvanların uğrak noktalarına yem bıraktı.

Ülke genelinde olduğu gibi Düzce’de kış mevsimi ağır geçiyor. Olumsuz hava koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Yoğun kar örtüsünden dolayı yaban hayvanlarının birçoğu besin kaynaklarına erişmekte güçlük çekiyor. Olumsuz durumları kısmen de olsa giderebilmek amacıyla Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatı yemleme çalışması yapıldı. Ayrıca yemleme yapılan alanda bulunan atlar için de ot bırakıldı.

Yetkilerden alınan bilgilere göre yaban hayatın yemlenmesi çalışmaları kış sezonu boyunca devam edeceği öğrenildi.

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