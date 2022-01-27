Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 121 bine yaklaştı

–Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2021 yılı sonu itibariyle 120 bin 946’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yılsonu itibarıyla 120 bin 946 oldu.

Düzce ilinde araç türlerine bakıldığında ise 60 bin 630 otomobil, 2 bin 630 Minibüs, bin 512 Otobüs, 18 bin 688 Kamyonet, 4 bin 824 Kamyon, 19 bin 173 Motosiklet, 13 bin 80 Traktör, 409 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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