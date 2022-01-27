Düzce’de karla mücadele 7/24 sürüyor

Düzce Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle başlayan ve halen devam eden kar yağışıyla birlikte almış olduğu önlemler çerçevesinde 250 personel ve 29 iş makinesiyle başlattığı yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarını gündüz olduğu gibi gece de aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı uyarının ardından teyakkuza geçerek, günler öncesinden karla mücadeleye yönelik tüm hazırlıklarını tamamlayan Düzce Belediyesi, yoğun yağışların başladığı andan itibaren şehir genelinde başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Oluşturulan kriz masası bünyesinde hareket eden ekipler, gündüz yolların açık kalması, üst geçitlerin temizlenmesi, ulaşım da aksama ve mağduriyet yaşanmaması adına büyük efor sarf ederken, gece saatlerinde ise biriken karların toplanması, yolların açılması ve buzlanmadan ötürü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.



Düzce Belediyesi tüm birimleriyle sahada

Sahada çalışan personelini yalnız bırakmayan ve çalışmaları bizzat takip eden Başkan Özlü, Düzce’nin son yılların en yoğun yağışını aldığını, buna karşın belediye olarak hazırlıklarını tamamlamış bir şekilde sahada yer aldıklarını belirterek, “Yağışlar devam ediyor. Ekiplerimiz, özverili şekilde 7/24 esasına göre hareket ederek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına çalışma gerçekleştiriyorlar. Gündüz ayrı, gece ayrı çalışma yaparak olumsuzlukları minimize etmek için çaba sarf ediyoruz. Şehrin ana arterleri öncelikli olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra özellikle hastane bölgelerinde yoğun çalışma gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, ulaşım da aksama yaşanmaması adına toplu ulaşım araçlarını tercih etsinler. Çalışmaların sağlıklı ilerleyebilmesi adına yol kenarına araçlarını bırakmasınlar. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Düzce Belediyesi tüm birimleriyle sahada karla mücadelesini sürdürmeye devam edecek” dedi.

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