Düzce’de kuran ziyafeti düzenlenecek

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– Bu yıl hicri yılbaşı 2 Şubat’a denk geliyor. Düzce’de de hicri yılbaşında da Kuran ziyafeti ve sohbet programı gerçekleştirilecek.

Düzce’de hicri yıla girilecek olan 2 Şubat'ta Kuran ziyafeti düzenlenecek. Ünlü hocaların katılımı ile 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan programda İstanbul Maltepe Küçükyalı Camii İmam Hatibi Muhammed Said Sezer, Avlayan Kuran Kursu öğreticisi Mahir Gülbahar, Ayasofyai Kebir Camii Müezzin Kayyımı Rıdvan Akbaş, Dr. Masum Vanlıoğlu, İstanbul Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Enes Özsoy ve Cedidiye Camii Müezzin Kayyımı Bayram Çotur katılım sağlayacak. 18 Temmuz spor salonunda 2 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek program saat 19.00’da başlayacak.

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