Düzce Belediyesi sayaç uyarası

– Düzce Belediyesi, su sayaçları ve su tesisatlarında meydana gelebilecek donma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşme ihtimaline karşı su sayaçları ve tesisatlar da meydana gelebilecek donma tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılması ve cam yünü, talaş gibi çeşitli izolasyon malzemeleriyle izole edilmesi gerektiğinin bilgisini veren müdürlük, buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerektiğine dikkat çekti.

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