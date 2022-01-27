Hafriyat atık kontrolü imza altına alındı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin daha temiz, sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesi adına zemin hazırlayarak yeni imkanlar oluşturmaya devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ‘Temiz Şehir Düzce’ başlığı altında şehrin her yönden değişim ve dönüşümü adına sağlam adımlar atılmasına öncülük ediyor.

Başkan Özlü idaresinde, Temiz Şehir Düzce için atılan önemli adımlardan biri daha hayata geçiyor. Bugüne kadar düzensiz şekilde, gelişigüzel olarak şehir içerisine dökülen, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları mevzuatlar çerçevesinde ele alındı.

Bu atıkların belediyelerce belirlenen alanlara dökülmesi için harekete geçen Başkan Özlü, söz konusu atıkların, Düzce Belediyesi kontrolünde kurulacak yönetim sistemi ile takip edilerek belediye tarafından belirlenecek bir alana taşınmasına yönelik noter huzurunda hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.

İmzanın ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Özlü, “Daha temiz bir Düzce için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek görüntü gerekse çevre kirliliği oluşturan hafriyat atıkları başta olmak üzere inşaat ve yıkıntı atıklarını mevzuatlar çerçevesinde değerlendirdik. Şehrimizde bugüne kadar herhangi bir döküm sahası oluşturulmadığı için bu atıklar düzensiz şekilde dökülerek kötü görüntü ve çevre kirliliğine neden olmaktaydı. İmza altına aldığımız sözleşme ile bu atıklar artık Düzce Belediyesi'nin kontrolü altında belirlenen sahaya dökülecek ve kurulacak yönetim sistemi ile hafriyat atıklarının takibi yapılacak. Düzce için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Her şey daha yaşanabilir bir Düzce için” dedi.

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