Gençler can dostlarımızı yalnız bırakmadı

AK Partili gençler, kış şartlarında barınak ve yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Düzce’nin çeşitli bölgelerinde bulunan sokak hayvanlarına barınak bırakarak yiyecek dağıttı.

AK Parti Gençlik Kolları ve AK Parti Düzce Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanlarını unutmadı. Kış aylarında barınak ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için oluşturulan ekip, can dostlarımıza barınak ve yiyecek dağıttı.

AK Parti Düzce Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Ahmet Emin Şen, “Bulunduğumuz bölgelerde sorumluluklarımızı her zaman biliyoruz. AK Partili gençler olarak imkanımızın el verdiği şekilde bölgelerimizde bulunan sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Düzce genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle yiyecek ve barınak bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızın yanında olduk. Şehir merkezi ve köylerde bulunan can dostlarınıza yanına giderek barınak ve yiyecek bıraktık. Bizler AK Parti olarak topluma nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşünüp bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

