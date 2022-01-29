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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

112 ve UMKE ekiplerinin zorlu kar mücadelesi

İHA

112 ve UMKE ekiplerinin zorlu kar mücadelesi

– Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreleri geçerken, köylerde bulunan vatandaşların sağlık hizmetine ise 112 ve UMKE ekipleri koşuyor. Ekiplerin zorlu kar mücadelesi ise dikkat çekiyor.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Düzce’de zorlu kar mücadelesi ile hastaların yanlarına giden 112 ve UMKE personellerinin görüntülerini paylaştı. Düzce’nin yüksek kesimlerinde yer yer 1 metrenin üzerine çıkan kar kalınlığını aşarak hastalara ulaşan ekiplerin zorlu kar mücadelesinde ekipler hastaların ayaklarına kadar ulaşıyor. UMKE ekipleri ve kar paletli ambulanslarla hastaların ayaklarına giden ekipler hastalara direk evlerinde müdahale ederek dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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