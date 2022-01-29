112 ve UMKE ekiplerinin zorlu kar mücadelesi

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– Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreleri geçerken, köylerde bulunan vatandaşların sağlık hizmetine ise 112 ve UMKE ekipleri koşuyor. Ekiplerin zorlu kar mücadelesi ise dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Düzce’de zorlu kar mücadelesi ile hastaların yanlarına giden 112 ve UMKE personellerinin görüntülerini paylaştı. Düzce’nin yüksek kesimlerinde yer yer 1 metrenin üzerine çıkan kar kalınlığını aşarak hastalara ulaşan ekiplerin zorlu kar mücadelesinde ekipler hastaların ayaklarına kadar ulaşıyor. UMKE ekipleri ve kar paletli ambulanslarla hastaların ayaklarına giden ekipler hastalara direk evlerinde müdahale ederek dikkat çekiyor.

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