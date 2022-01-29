Yeni Bilsoft ve Ticimax İşbirliği KOBİ’yi rahatlattı

Bilsoft Yazılım, eticaret altyapı sağlayıcısı sektör liderlerinden Ticimax ile gerçekleştirdiği entegrasyon ile, eticaret yoluyla işini büyütmek isteyen KOBİ'lere birçok avantaj sunuyor.

Bilsoft ve Ticimax entegrasyonu ile, işini büyütmek isteyen firmalar büyük alışveriş siteleri gibi pazaryerlerini entegre bir şekilde yönetirken, kendi eticaret sitesi ile, kargolarını ve arama motoru optimizasyonunu da tek yerden rahatça yönetebiliyor.

Başta ön muhasebe, hızlı satış, stok takip, efatura gibi Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) ihtiyaç duyduğu ticari yazılım programlarını geliştirerek işletmelerin ihtiyaç duyduğu programları entegre şekilde sunan Bilsoft Yazılım, eticarete atılmak ve işini büyütmek isteyen işletmelere kapsamlı çözümler sunmaya devam ediyor. Gelişmiş eticaret çözümleri sayesinde firmalar hem eticaret sitesini hem de bütün pazar yerlerini entegre olarak yönetebilecek. Dahası, işletmeler, gelen siparişleri, Bilsoft Ön Muhasebe üzerinden anında tek tıkla, efatura, earşiv fatura veya eirsaliye olarak faturalandırabilir ve müşteriye ister kargo ile birlikte eirsaliye olarak isterse eposta yoluyla earşiv fatura veya efatura olarak gönderebilecekler.

Ticimax ile yaptıkları entegrasyonun KOBİ’lere sağladığı avantajları değerlendiren Bilsoft Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, son dönemde yükseliş trendi olan eticarete başlamak ve işlerini büyütmek isteyen KOBİ'lere destek olmaya devam ettiklerini aktardı. Öztürk, "Dijitalleşmenin etkisini bu yıl daha da fazla göreceğiz. Birçok işletmenin dijital ortama geçtiği bir dünyada eticaret KOBİ'ler için çok önemli fırsatlar sunuyor. Bilsoft Yazılım, her alanda olduğu gibi eticaret alanında da işletmeleri desteklemek için sektörde en iyileri ile anlaşma yaparak kullanıcıların en iyi hizmeti alması için çabalıyor. Bu konuda Ticimax ile birlikte hayata geçirdiğimiz eticaret fırsatları ile firmaların işlerini kolaylaştırırken satışlarını da ciddi oranda arttırmayı amaçlıyoruz” diye aktardı.

Öztürk, ayrıca, gerçekleştirdikleri entegrasyon sayesinde, KOBİ’lerin pazaryerlerine tek tek entegrasyon ücreti ödemeyeceğini ve bu entegrasyon kapsamında özel fiyatlarla eticaret entegrasyonu ve alt yapısı ile ön muhasebe, hızlı satış ve efatura/earşiv fatura/eirsaliye çözümlerini bir bütün olarak kullanabileceğini ifade etti.

Öztürk, son olarak, basit ön muhasebeden stok takip sistemlerine, üretim takip programlarından efatura ve edönüşüm desteklerine kadar 360 derece hizmet veren Bilsoft Yazılımın daha fazla iş ortaklıklarının olacağını, en iyi kalitede ve en pratik çözümleri getireceğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

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