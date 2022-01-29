Otomobil alev alev yandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, hareket halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Konuralp Mahallesi´nde bugün öğle saatlerinde otoparktan çıkan Barış Çatalbaş´ın otoparktan çıktığı 05 FA 915 plakalı otomobili, motor kısmından alev aldı. Çatalbaş, aracı durdurup indi. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekiler yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının, elektrik aksamında oluşan kısa devre nedeniyle çıktığı belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-01-29 14:44:11



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