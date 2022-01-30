Kar yağışı bitti, mini kar dağları ortaya çıktı

– Düzce'de 1 hafta aralıksız yağan karın, yerini güneşli havaya bırakmasının ardından şehrin dört bir yanında kar birikintileri oluştu.

Düzce'de etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla birçok noktada ulaşımın açılması için hem ilçe ve il belediyesinin hem de İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ana güzergahlar ve ara arterlerde yapılan kar küreme çalışmalarının ardından şehrin dört bir yanında kar birikintileri oluştu. Oluşan kar birikintileri yer yer 23 metre yüksekliğe çıkarken, bazı bölgelerde ise 56 metreye kadar yükseldiği görüldü. Şehirde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından ekipler ara sokaklarda kar küreme çalışmalarına başladı. Şehrin tüm sokaklarında kar küreme çalışmalarının tamamlanmasının ardından karla mücadele ekipleri, kar birikintilerini bulundukları yerlerden kamyonlara yükleyecek.

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