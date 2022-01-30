Kuş cenneti Efteni Gölü, buz tuttu



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Gölyaka ilçesinde, göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Efteni Gölü, buz tuttu.

Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü´nün yüzeyi buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye kadar düştüğü bölgede göçmen kuşlara ev sahipliği yapan gölde güzel görüntüler oluştu. Bölgeyi ziyaret edenler, evlenecek çiftler de bol bol fotoğraf çektiler. Göl manzarasında fotoğraf çektiren Tugay Öztürk, İstanbul´dan nişan için Düzce´ye geldiğini ifade ederek, "Geldiğimizde mutlaka görmemiz gereken bir yer olduğunu söylediler. Biz de geldiğimiz için mutluyuz. Çünkü çok güzel bir görüntü var. Harika görüntüler ve fotoğraflar çıkıyor" dedi.

Fotoğrafçı Ömer Başer ise, "Burası çok ayrı bir yer. Her mevsimde bize çok farklı görüntüler veriyor. Mesela şu anda donan göl bize çok farklı bir görüntü veriyor. Zaman zaman burayı kullanıyoruz. Özellikle kış döneminde burası en fazla kullandığımız mekanlardan birisi" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Tezcan SOLMAZ

2022-01-30 14:56:58



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