Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

– Düzce'de cadde üzerine seyir halinde olan motosiklet, kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralı motosiklet sürücüsü için esnaf seferber oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Cedidiye Mahallesi Eski Bolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Bolu Caddesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki 35 AVF 889 plakalı Honda marka motosiklet,

Göksel Sokak istikametinden Eski Bolu Caddesi’ne ansızın çıkan M.G. idaresindeki 81 FJ 899 plakalı Fiat marka otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü S.A. yola savrulurken, bölgede bulunan esnaf ise yaralının yardımına koştu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. S.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kavşağa kontrolsüz girdiği ve cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletin otomobile çarptığı görülüyor.

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