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Güzeldere Şelalesi kampçıların uğrak noktası oldu

İHA

Güzeldere Şelalesi kampçıların uğrak noktası oldu

– Düzce’de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından doğaseverler Düzce’ye akın etti. Güzeldere Şelalesi ise kampçılar tarafından büyük ilgi görüyor.
Geçtiğimiz hafta Düzce’de etkili olan kar yağışı ile birlikte kentin turizm noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi. Güzeldere, Samandere ve Aydınpınar şelalerinin bulunduğu mevkilerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. İstanbul ve Ankara’ya 2 saat uzaklıkta olan Düzce’ye doğaseverler akın etti. Hafta sonu yüzlerce vatandaşın akın ettiği kentte kar keyfini yaşayan vatandaşlar, Güzeldere Şelalesi’nde de kamp yaptı.

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