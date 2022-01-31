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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karla mücadelede tam not Yollara 2 bin ton tuz atıldı ekipler zamanla yarıştı

İHA

Karla mücadelede tam not Yollara 2 bin ton tuz atıldı ekipler zamanla yarıştı

Düzce Belediyesinin geçtiğimiz hafta, son 57 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı bölgemizde, yolları açık tutmak için gösterdiği performans tam not aldı. Başkan Özlü, Düzce Belediyesinin yağışlara aylar öncesinden hazır olduğunu hatırlatarak, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Düzce Belediyesi yoğun kar yağışı ile mücadelede, yaz aylarında yaptığı hazırlıklar ve ekiplerin sahada gösterdiği üstün performans ile olumsuzlukların önüne geçti. Kar yağışının başlamasıyla birlikte 250 personel ve 29 iş makinesi ile şehir genelinde hazır vaziyette mücadelesine başlayan, ardından filosuna 6 iş makinesi daha ekleyerek gücüne güç katan Düzce Belediyesi, aldığı önlemlerle Düzcelileri mağdur etmedi.
Belediyesi yaz aylarından itibaren araçların teknik bakımları ve kullanılacak olan tuz, solisyon gibi malzemelerin teminini yaptı. Yolların kapanması durumunda hareket kabiliyetinin ne şekilde sağlanacağı konularını da masaya yatıran kriz masası ekibi, yolların tuzlama çalışmaları için depolarını da bin 300 ton tuz ve 700 ton tuz alegrası olmak üzere toplam 2 bin ton malzeme ile erkenden doldurarak kış hazırlıklarını tamamladı.

Akaryakıt dolumu sahada yapıldı
Düzce Belediyesi, çalışmaların sekteye uğramamasının yanı sıra iş gücü ve zamandan tasarruf sağlamak adına da yoğun çaba harcayarak, daha hızlı ve etkin mücadele için iş makinesi ve araçların şantiye yerine çalışma alanlarında dolum yapmalarını sağladı. Bu sayede bölgesel çalışmanın kitlesel hale getirilmesine ön ayak olmasıyla da sürecin başarılı şekilde tamamlanmasını sağladı.

“Hazırlıklarımızı kış gelmeden tamamladık”
Düzce’nin uzun bir aradan sonra yoğun kar yağışının etkisi altında rekorların yaşandığı başarılı bir süreci geride bıraktığını ifade eden Başkan Özlü, “Düzce’de 57 yıl sonra 1 günde 119.8 kilogram yağış düşerek rekor kırarken, yine en yüksek kar kalınlığında da 39 yıl aradan sonra başka bir rekor yaşandı. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz da Düzce Belediyesi olarak sahada vermiş olduğumuz mücadelenin ne kadar zor olduğu gözler önüne seriliyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren tüm ekiplerimizle koordinasyon halinde hareket ederek, süreci başarıyla götürdük. Kış ayları gelmeden hazırlıklarımızı tamamladık. Kar yağışının ilimiz genelinde sıkıntı oluşturmaması için araçlarımızdan kullanılacak teçhizatlarımıza kadar tüm ekipmanlarımızı elden geçirerek tüm ağır bakımlarını erkenden tamamladık. Buzlanma ve buna bağlı olarak olabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına depolarımızı da yine erkeden tuz ile doldurduk. Tuzlama çalışmaları için 2 bin ton malzememizi önceden depolarımızda hazır tuttuk. Yaşadığımız süreci, öngörülerimiz dahilinde değerlendirdiğimizde attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu hep birlikte gördük, yaşadık. Rutin belediyecilik çalışmalarımızı aksatmadan, kentimizin her bölgesinde karla mücadele çalışmalarını aksatmadan sürdürdük” dedi.

Ekiplere mücadele için teşekkür
Başkan Özlü, karla mücadeleyi değerlendirdiği açıklamasının devamında öncelikle sahada görev alan ve büyük bir özveri örneği sergileyerek sürecin başarılı olmasında büyük pay sahibi olan personellere teşekkür etti. Özlü, “Kar yağışıyla birlikte oluşturulan kriz merkezi nezdinde sahaya inerek özverili çalışma gerçekleştiren tüm birimlerimize Düzceliler adına teşekkür ediyorum. Gündüz ve gece olarak iki vardiya halinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için fedakârca çalışma gerçekleştiren, yolların açık kalmasını sağlayarak sosyal hayatın devamlılığına katkı veren çalışma arkadaşlarımız bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Tüm ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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