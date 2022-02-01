Miniklerin ara tatili dolu dolu geçti 10 branşta 200 çocuk eğitim görüyor

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, 20212022 eğitim öğretim yılının ara tatiline girmesini fırsata çevirerek, oluşturulan etkinlik atölyelerini miniklere açtı. 10 branşta 200 öğrenci 24 Ocak tarihinden itibaren ücretsiz olarak 10 branşta eğitim alıyor.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, 20212022 Eğitim Öğretim yılı ara tatilini çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli hale dönüştürdü. 10 branşta açılan etkinlik atölyeleri kapsamında eğitimlerin verildiği kulübe başvuran 200 çocuğun tatil süresince keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Atölyelerde öğrencilere 10 branşta; Fen Bilimleri, Slim, Kokulu Sabun, Jel Mum, Çim Adam, Gizemli Hücreler, 3 boyutlu kar taneleri, taş boyama, mozaikten çerçeve, kolaj tekniği ile kompozisyon ve rüzgar kapanı yapımı eğitimleri veriliyor. Çocuk Kulübü atölyelerinde buluşan çocuklar, bir taraftan farklı konuları gözlemleyip öğrenirken diğer taraftan da keyifli ve eğlenceli vakit geçiriyor.

4 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek atölye eğitimlerine katılan çocuklar, derslerde yaptıkları etkinlik çalışmalarını hediye olarak yanlarında götürebiliyor.

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