Vali Atay, Bilsoft ARGE merkezini ziyaret etti

– Düzce Valisi Cevdet Atay, 100 bin üzerinde kullanıcıya dijital dönüşüm alanında hizmet veren Bilsoft ARGE merkezini ziyaret etti. Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli yerli ve milli kaynaklarla geliştirdikleri uluslararası proje ile çok yakında tüm dünyada hizmet vermeye başlayacaklarını söyledi.

Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, İş Kur Düzce Müdürü Ferhat Acar, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce Üniversitesi Teknopark Kampüsünde bulunan Bilsoft ARGE merkezini ziyaret ederek üzerinde çalışılan proje ve yazılım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bilsoft Yazılım ARGE merkezi bünyesinde departmanları gezerek çalışanlardan birebir bilgi alan Vali Atay geliştirilen yazılımlar hakkında sorular sordu. İş Kur İşbaşı Eğitim Programı kapsamında eğitim gören kursiyerlerle de sohbet ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Özellikle, ARGE merkezinde geliştirilen ve uluslararası camiada görücüye çıkacak olan, yeni ön muhasebe programı hakkında bilgi aktaran Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli, “Bilsoft Yazılım 2005’ten beri 100 bin üzerinde kullanıcıya dijital dönüşüm alanında hizmet veriyor. KOBİ’ler tarafından en çok tercih edilen ön muhasebe programı olan firmamız, edönüşüm, banka entegrasyonu, pazaryeri entegrasyonu, eticaret, üretim ve stok takip programları gibi ticari yazılımlar geliştiriyor. Yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirdiğimiz uluslararası projemiz ile çok yakında tüm dünyada hizmet vermeye başlıyoruz. Valimizin bu ziyareti ile kendilerine projelerimizi anlatma fırsatı bulduk. Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Vali Cevdet Atay’da firma yetkililerine çalışmaları için teşekkür etti.

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