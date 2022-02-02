Kudret narında Türkiye üretim üssü olacak

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

– Türkiye’de bir ilk olarak koku ve tat sorunu olmayan Zeytinyağlı Kudret Narı’nı üreten Arı Mucizesi, hammadde olarak kullanılan kudret narının üretim üssünün Türkiye olması için çalışma başlattı. Firma sözleşmeli çiftçilerle anlaşarak kudret narı ürettirmeyi amaçlıyor.

Kudret narı meyvesinin Türkiye’nin üretim üssü olmasını hedefleyen Arı Mucizesi, bu konuda ‘Tohum Destekli Sözleşmeli Çiftçilik’ modeli ile girişimlere başladı. Bu model doğrultusunda, kudret narı tohumu verecekleri sözleşmeli çiftçilerle kudret narı yetiştiriciliğine başlayarak, üretim ihtiyacını karşılayacak düzeye ulaşacak. İlk pilot ekim ürünlerini alınırken, bu üretimleri tüm ülkeye yayarak Türkiye’nin Kudret Narı’nda üretim üssü olması amaçlanıyor.

Kudret Narı yetiştiriciliğinde en iyi verimin Türkiye ve İtalya gibi Akdeniz iklimine sahip ülkelerde olduğunu belirten Arı Mucizesi Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı, Düzce Üniversitesi iş birliğiyle üretilen Zeytinyağlı Kudret Narı için, çiftçilerle birlikte 2022 yılında çalışmalarının sonucunu alacaklarını belirtti. Avcı şöyle devam etti; “Apiterapi ürünlerinin hammadde tedariki için yaptığı özenli çalışmaları, kudret narı meyvesinin yetiştirilmesi için de gerçekleştiren Arı Mucizesi, bilinçli çiftçilerle yol alacak. Kendi topraklarımızda, yerli üretimle, sürdürülebilir tarım ve su kaynaklarının bilinçli kullanımını destekleyeceğiz. İsteyen tüm çiftçilerimizi kudret narı ekmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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