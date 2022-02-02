Akçakoca Kızılay Yaşlılar Konukevinin yeni misafirleri geldi

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– Kızılay Akçakoca Yaşlılar Konukevi sakinlerinin arasına yeni yüzler katıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Türk Kızılay Yaşlılar Konuk Evi, Bakırköy'den gelen 10 konuğu ve eski konukları için etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte pasta kesen ve müzikler eşliğinde vakit geçiren konuklar eğlenceli vakit geçirdiler.

Türk Kızılay Yaşlılar Konuk Evi Müdürü Mustafa Çakır, “Bakırköy Şefkat Huzur Evinden 10 misafirimiz bu hafta bizim kurumumuza geldi. Onlara hoş geldiniz demek için diğer konuklarımızla birlikte tanışmaları için hoş geldin etkinliği yaptık" dedi.

Düzce’ye gelen konuklar mutlu olduklarını söylediler.

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