Düzce Belediyesi bin 920 ağaç dikimi yaptı

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– Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2021 yılı içerisinde şehir merkezinde bin 920 ağaç dikimi gerçekleştirerek fark oluşturdu.

Düzce Belediyesi 2021 yılı içerisinde il merkezinde bir çok park ve bahçelerde ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Millet Bahçesi başta olmak üzere yeni yapılan parklar, bahçeler, D100 karayolu, Bahçeşehir bağlantı yolu, DüzceZonguldak D655 karayolu üzerinde bulunan refüjler, şehir içinde bulunan ağaçlık alanlara toplamda bin 920 adet ağaç dikimi gerçekleştirerek fark oluşturdu.

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