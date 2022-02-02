Yayla yollarına devrilen ağaçları kesip yolu açtılar Yola düşen ağaçları Off-Road tutkunları açtı Kapanan yolları safari tutkunları açtı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

– Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile bir çok yaylanın yolu ulaşıma kapandı. OffRoad tutkunları yayla yollarını safari yaparak açarken, yola devrilen ağaçları da balta ve kesim motorları ile keserek yolları trafiğe açtı.

Düzce’de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sebebi ile kent merkezinde kar kalınlığı 60 santime, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. İl Özel idaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açarak genişletme çalışmaları yaparken, bazı hayvancılık yapılan yayla yollarının da açılımını gerçekleştirdi. Fakat bazı yaylalara ise ulaşım olmayınca OffRoad tutkunları safari yaparak yayla yollarını açtı. Bazı yaylalarda kar ve çığ sebebi ile devrilen ağaçlar olunca ağaçları kaldırmakta da yine OffRoad tutkunlarına kaldı. Kesim motorları ve baltalar ile kesilen ağaçları yol kenarına alan ekipler, yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.