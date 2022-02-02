Yoğun kar yağışı bile durduramadı 15 araç 55 personel ile 24 saat sahadalardı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Düzce Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte evsel atık miktarının artmasıyla. 24 saat esasına göre vardiyalı şekilde sürdürdüğü çöp toplama hizmetini aksatmadan sürdürdü.

Düzce’de rekor derecede yağan kar yağışına karşın, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde, mahalle ve sokaklarda çöp sorunu yaşanmaması adına 7/24 esasına göre hizmetleri aksatmadan yerine getirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bu kapsamsa, hali hazırda devam eden çalışma düzenini aksatmamak için personel sayısını artırdı. Ekipler yoğun kar yağışı sürecinde ve sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını sağladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde, mahalle ve sokaklarda çöp toplamayı sürdürürken, kardan dolayı oluşan çöpleri süpürüp, konteynerlerin de boşaltılmasını sağlıyor. Toplam 15 araç ve 55 personel ile vardiyalı şekilde şehir genelinde çöplerin hızlı ve çevreye sorun oluşturmadan toplanmasını sağlayan ekipler, özellikle yoğun karda konteynırların çekilememesi, buz tutması ve yürümenin bile zor olduğu süreçte hizmetin aksamadan yerine getirilmesini sağladı.

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