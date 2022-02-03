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Minik öğrenciler kütüphaneyi ziyaret etti

İHA

– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Destek Projesi kapsamında, minik öğrenciler Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Minik öğrenciler kütüphaneyi ziyaret etti

– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Destek Projesi kapsamında, minik öğrenciler Halk Kütüphanesini ziyaret etti.
Düzce’de çocuklara yönelik faaliyetlerine devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hayat Merkezi tarafından yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda proje kapsamında minik öğrenciler Halk Kütüphanesi’ne ziyaret etti. Kütüphanede yapılan oryantasyonlarla birlikte kukla gösterisi ve masal saati etkinlikleri düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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